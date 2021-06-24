Индийский штамм коронавируса начинает набирать обороты в Грузии - Гамкрелидзе

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Циркуляция индийского штамма коронавируса увеличивается в Грузии и колеблется от 10% до 20% из общего числа инфицированных, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

По словам главного эпидемиолога страны, в ряде стран индийский штамм коронавируса, или как его еще называют "дельта штамм", уже вытесняет британский. И через определенное время ожидается, что и в Грузии он будет встречаться в большинстве случаев, отметил медик. Пока в Грузии 20 официальных лабораторно подтвержденных случаев индийского штамма, но, по данным Амирана Гамкрелидзе, фактов индийского штамма в стране гораздо больше.

В целом Гамкрелидзе оценивает эпидположение страны как стабильное. Сейчас, по его словам, важно соблюдать рекомендации и до тех пор, пока в стране не будет вакцинировано 30% населения, маска остается главным оружием в борьбе с коронавирусом.

В Грузии, по последней информации, вакцинированы 245 380 граждан, из них одну дозу сделали – 156 626, а две – 88 754.

Индийский штамм коронавируса считают более заразным и устойчивым к антителам. По данным Всемирной организации здравоохранения, он проник в несколько континентов и в полсотни стран мира. Специалисты считают индийский штамм коронавируса более опасным, чем другие штаммы, потому что он более агрессивный.

На данный момент в Грузии большая часть инфицированных заражены британским штаммом коронавируса. Он был выявлен в Грузии в конце февраля. Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

В Грузии за минувшие сутки выявили 656 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 361 тысячи случаев инфицирования, более 347 тысяч выздоровели, 5 228 скончались. Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года.

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