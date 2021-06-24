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Как долго продолжится борьба с коронавирусом? Прогноз ученых

© photo: Sputnik / Anna Ratkoglo
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1931)
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https://sputnik-georgia.ru/COVID-19/20210624/252116913/Kak-dolgo-prodolzhitsya-borba-s-koronavirusom-Prognoz-uchenykh.html

Никто не в безопасности, пока все не в безопасности, считает индийский специалист и прогнозирует нерадужное будущее

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Борьба с COVID-19 в мире протянется минимум до начала 2022 года. Об этом РИА Новости заявил один из ведущих в Индии экспертов по лечению легочных заболеваний профессор Арвинд Кумар.

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photo: press-service of the Government of Georgia
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"Я думаю, что этот вирус будет существовать еще много-много месяцев. Я всегда утверждал, что все в Индии должны быть готовы к тому, что такая жизнь продолжится по крайней мере в оставшиеся месяцы 2021 года, если не в первые месяцы 2022 года. Я думаю, что такая же ситуация сохранится и в остальном мире", - сказал медик.

"Есть известная поговорка - никто не в безопасности, пока все не в безопасности. Это применительно и к ситуации с коронавирусом, потому что более 90% населения мира не вакцинированы. До сих пор массовая вакцинация проводилась только в США и Европе, во многих других странах вакцинация не проводилась быстрыми темпами. Итак, если мир должен победить коронавирус, тогда люди должны быть вакцинированы, а на это надо много времени, чисто из-за проблем с логистикой. Поэтому я не вижу возможности исчезновения коронавируса в ближайшее время – он будет с нами минимум до конца 2021 года или еще в первые месяцы 2022 года", - сказал Кумар.

Пандемия коронавируса проникла практически во все государства. Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, количество подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило отметку в 179 миллионов, скончались свыше 3,8 миллиона человек.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1931)

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