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Индийский штамм коронавируса и "Спутник V": помогает ли прививка 2021?

© AP Photo / Rajanish Kakade
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1929)
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Sputnik Грузия
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Индийский штамм коронавируса "дельта-плюс", выявленный несколько дней назад, ученые считают более заразным, чем другие разновидности, и предупреждают, что он может вызывать более тяжелое заболевание

Новый штамм, по утверждению специалистов, больше похож на обыкновенную простуду и заболевания, напоминающие грипп, и заразиться им можно просто – даже пройдя мимо инфицированного человека без маски.

Sputnik Грузия поинтересовался, чем опасен индийский штамм коронавируса и помогает ли прививка "Спутник V" от этого штамма.

Индийский штамм коронавируса

Индийский штамм коронавируса, зафиксированный уже в 92 странах мира, выявили в октябре прошлого года - специалисты считают его более опасным, чем другие, потому что он более агрессивный.

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© AP Photo / Rajanish Kakade
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Затем у индийского штамма обнаружили три подвида, в том числе и "дельта", которые отличаются несколькими мутациями в спайковом белке и по-разному распространены в странах мира.

После мутации заразность его выросла, ибо индийский штамм легко справляется с антителами, полученными как после прививок, так и у тех, кто уже переболел коронавирусом.

Индийский штамм "дельта" продолжает мутировать – несколько дней назад в штате Махараштра выявили вариант "дельта-плюс".

Помогает ли Спутник от индийского штамма?

Эксперты считают, что существующие вакцины от коронавируса по-прежнему эффективны и прививки помогают от болезни, вызванной новым штаммом, хотя не все препараты одинаково с ним справляются.

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© AP Photo / Rajanish Kakade
Названа главная опасность индийского штамма COVID-19

Некоторые вакцины, по словам ученых, менее эффективны против индийского штамма "дельта", однако прививки в любом случае помогают предотвратить тяжелое протекание заболевания и смертность.

По мнению специалистов, российская вакцина от коронавируса "Спутник V" эффективна против индийского штамма коронавируса.

Директор Центра им. Гамалеи, где была разработана вакцина "Спутник V", Александр Гинцбург, заявил, что "Спутник V" защищает от всех известных штаммов коронавируса, в том числе и индийского, который "злее" всех прежде известных вариантов.

"Антитела, которые получаются в результате использования "Спутника V", защищают от всех на сегодняшний день известных штаммов, начиная с британского и кончая, соответственно, индийским штаммом "дельта", — сказал Гинцбург.

Однако он отметил, что для защиты от индийского штамма коронавируса нужно провести через полгода повторную вакцинацию. По словам ученого, клетки памяти, образующиеся после прививки "Спутником V", не могут полностью защитить человека от инфицирования индийским штаммом коронавируса.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1929)

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