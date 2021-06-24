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Новая мутация индийского штамма коронавируса еще опасней: первая смерть от "дельта плюс"

© REUTERS / Adnan Abidi
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1931)
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Смерть заразившейся новым штаммом женщины произошла 23 мая, о ее заболевании штаммом "дельта плюс" стало известно после проведения анализов

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Первая смерть человека, зараженного штаммом коронавируса "дельта плюс", зафиксирована в индийском штате Мадхья-Прадеш.

Данный вариант - это мутация широко распространившегося штамма "дельта" (B.1.617.2).

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© AP Photo / Rajanish Kakade
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Ранее сообщалось, что в Индии зарегистрировали примерно 40 случаев заражения штаммом "дельта плюс". Индийские специалисты по геномике SARS-CoV-2 признали его "вариантом, вызывающим беспокойство".

Ученые поясняют: штамм обладает повышенной проницаемостью, он сильнее связывается с рецепторами клеток легких и снижает ответа на моноклональные антитела.

"Надо отметить, что четыре из пяти человек, образцы которых были признаны положительными на вариант "дельта плюс", получили вакцину и теперь здоровы. Однако пациент, который не прошел вакцинацию, умер от вируса. Вот почему мы призываем всех пройти вакцинацию", — заявил представителям СМИ министр штата Вишвас Саранг.

По информации местных властей, смерть заразившейся новым штаммом женщины произошла 23 мая, о ее заболевании штаммом "дельта плюс" стало известно после проведения анализов. Известно, что у супруга погибшей ранее был положительный результат на COVID-19 и позднее он получил обе дозы вакцины, а погибшая не была привита от коронавируса.

"Правительство следит за ситуацией. Было проведено отслеживание контактов для тех пациентов, которые оказались положительными по варианту "дельта плюс", и отчеты об их контактах являются отрицательными", — добавил Саранг.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1931)
Теги:
Индия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина

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