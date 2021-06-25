Штамм "Дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса – ВОЗ

Индийский штамм коронавируса или вариант "Дельта", названный B.1.617, выявили в этой стране в октябре 2020 года в городе Нагпур. Сейчас он присутствует более чем в 85 странах

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Мутация коронавируса "Дельта" вполне может стать доминантной во всех странах, так как она в два раза более заразная по сравнению с изначальным вирусом SARS-CoV-2, заявила в Twitter главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

По ее словам, первоначально штамм "Дельта" выявили в Индии, но в данное время он присутствует более чем в 85 странах.

"Главное преимущество этого штамма – он как минимум в два раза более заразен, чем изначальный вирус (SARS-CoV-2. – Прим. ред.)", – высказалась Сваминатан.

Ученый подчеркнула, что пациент с таким штаммом способен заразить "двух, четырех, шестерых и даже восьмерых человек". Сваминатан пояснила, что по этой причине стали более распространены случаи заражения коронавирусом всей семьей.

"Хорошая новость состоит в том, что большинство вакцин в мире представляются эффективными, по крайней мере, для предотвращения тяжелого протекания болезни", – подчеркнула представитель ВОЗ.

Эксперт добавила, что несмотря на важность вакцинации, для борьбы с штаммами коронавируса людям следует носить средства защиты (маски и перчатки) и соблюдать социальную дистанцию.

По данным ВОЗ, индийский штамм коронавируса, или вариант "Дельта", названный B.1.617, выявили в этой стране пятого октября 2020 года в городе Нагпур.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале