Турция намерена изолировать в отелях туристов, зараженных коронавирусом

Коронавирус, тесты, вакцинация - рассказываем, что обязательно нужно знать, отправляясь на отдых в Турцию

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Туристы, у которых при въезде в Турцию обнаружится коронавирус, будут помещены на карантин в гостиницы, в случае ухудшения состояния здоровья их госпитализируют, сообщили РИА Новости в министерстве культуры и туризма республики.

Согласно правилам въезда в Турцию, для невакцинированных туристов старше 6 лет нужна справка об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в пункт назначения, или о перенесенном ими заболевании за последние 6 месяцев.

Что касается привитых от COVID-19, им достаточно предоставить сертификат о полной вакцинации двумя компонентами. С момента вакцинации вторым компонентом должно пройти не менее 14 дней до планируемого въезда в Турцию. Сертификат должен быть на английском языке и содержать данные загранпаспорта.

"Согласно программе "Безопасный туризм", в отелях с номерным фондом в 50 и более номеров должны быть выделены изоляционные зоны. В случае выявления у туриста COVID-19, он и его родственники размещаются в соответствующих комнатах на этаже или в секции, которые выделены для изоляции", - говорится в сообщении минтуризма.

Если период изоляции превышает срок бронирования, дополнительные расходы на проживание пациентов и их родственников (максимально - 15 дней) покрываются гостиницей в рамках отдельной страховки, разработанной для отелей. Решение о продолжительности пребывания в больнице, лечения, карантина принимается медицинским учреждением.

Ситуация с COVID-19 в Турции

Турецкие власти с 1 июня смягчили меры против коронавируса - был сокращен комендантский час (22.00-05.00), однако в воскресенье сохранился круглосуточный карантин.

Что касается остального, то кафе и рестораны начали принимать клиентов, возобновили работу спортзалы, разрешено проводить свадьбы. В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил о полной отмене комендантского часа с 1 июля в связи с улучшением эпидситуации в стране.

В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 30 миллионов граждан, две дозы – более 14 миллионов.

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