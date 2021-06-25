В столице России продлили запрет на работу ресторанов, клубов и баров ночью

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Московский мэр Сергей Собянин дал распоряжение продлить ограничение на работу общепита в ночное время. Соответствующий указ опубликован на сайте градоначальника и правительства Москвы, пишет РИА Новости.

"Продлевается приостановление в период с 23.00 до 6.00 оказания гражданам услуг общественного питания (за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг), а также проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке", - сказано в тексте документа.

За сутки в Москве госпитализированы 1772 пациента с коронавирусом, на ИВЛ находятся 669 человек. За последние 24 часа в российской столице выявлено 7 916 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 98 пациентов.

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