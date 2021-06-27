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Молодые мужчины идут по центру города в защитных масках

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 585

© Sputnik / Viktor Kaminsky
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (466)
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Sputnik Грузия
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 11 человек, из ковид-клиник страны выписаны 953 пациента

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 585. Скончались 11 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 363 522 случая заражения.

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© AP Photo / Channi Anand
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 953 человека, с начала пандемии вылечились 349 658 пациентов. Скончались 5 266.

За сутки сделано 22 073 теста, из которых 9 972 на антиген и 12 101 ПЦР-тест.

Показатель положительности: за сутки – 2,65%, за последние 14 дней – 2,49%, за последние семь дней – 2,33%.

Прививки сделали 253 988 человек, в том числе за последние сутки – 2 267.

В карантине в данное время находятся 40 человек, в стационарах – 2 576, в ковид-гостиницах – 598.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (466)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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