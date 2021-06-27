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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

COVID-статистика Грузии: в двух регионах за сутки не выявлено случаев заражения

© Sputnik / Alexander Imedashvili
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (467)
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Sputnik Грузия
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В настоящее время насчитывается 8 572 активных случая заражения, состояние 596 пациентов расценивается как тяжелое

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Из 585 новых случаев заражения коронавирусом, выявленных за минувшие сутки в Грузии, 370 зарегистрированы в Тбилиси, сообщает пресс-служба аппарата правительства Грузии.

Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев
Имерети 64
Квемо Картли 44
Аджария 39
Самегрело - Земо Сванети 23
Кахети 23
Самцхе-Джавахети 12
Шида Картли 8
Мцхета-Мтианети 2
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 0
Гурия 0

В настоящее время насчитывается 8 572 активных случая заражения, 2576 человек проходят лечение в больницах, 598 человек размещены в ковид-гостиницах, 5 398 граждан проходят курс лечения на дому, 40 человек помещены в зоны карантина.

Состояние 596 пациентов расценивается как тяжелое, на искусственном дыхании находится 161 человек.

В самоизоляции остаются 7416 человек.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 363 522 случая заражения, вылечились 349 658 пациентов. Скончались 5 266. Прививки сделали 253 988 человек.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (467)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

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