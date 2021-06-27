COVID-статистика Грузии: в двух регионах за сутки не выявлено случаев заражения

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Из 585 новых случаев заражения коронавирусом, выявленных за минувшие сутки в Грузии, 370 зарегистрированы в Тбилиси, сообщает пресс-служба аппарата правительства Грузии.
Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:
|Регион
|Число новых случаев
|Имерети
|64
|Квемо Картли
|44
|Аджария
|39
|Самегрело - Земо Сванети
|23
|Кахети
|23
|Самцхе-Джавахети
|12
|Шида Картли
|8
|Мцхета-Мтианети
|2
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|0
|Гурия
|0
В настоящее время насчитывается 8 572 активных случая заражения, 2576 человек проходят лечение в больницах, 598 человек размещены в ковид-гостиницах, 5 398 граждан проходят курс лечения на дому, 40 человек помещены в зоны карантина.
Состояние 596 пациентов расценивается как тяжелое, на искусственном дыхании находится 161 человек.В самоизоляции остаются 7416 человек.
С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 363 522 случая заражения, вылечились 349 658 пациентов. Скончались 5 266. Прививки сделали 253 988 человек.
Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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