COVID-статистика Грузии: в двух регионах за сутки не выявлено случаев заражения

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Из 585 новых случаев заражения коронавирусом, выявленных за минувшие сутки в Грузии, 370 зарегистрированы в Тбилиси, сообщает пресс-служба аппарата правительства Грузии.

Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев Имерети 64 Квемо Картли 44 Аджария 39 Самегрело - Земо Сванети 23 Кахети 23 Самцхе-Джавахети 12 Шида Картли 8 Мцхета-Мтианети 2 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 0 Гурия 0

В настоящее время насчитывается 8 572 активных случая заражения, 2576 человек проходят лечение в больницах, 598 человек размещены в ковид-гостиницах, 5 398 граждан проходят курс лечения на дому, 40 человек помещены в зоны карантина.

Состояние 596 пациентов расценивается как тяжелое, на искусственном дыхании находится 161 человек.

В самоизоляции остаются 7416 человек.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 363 522 случая заражения, вылечились 349 658 пациентов. Скончались 5 266. Прививки сделали 253 988 человек.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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