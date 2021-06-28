COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за сутки

Самой "горячей" эпидточкой по-прежнему остается Тбилиси, за ним следуют регионы Имерети и Самегрело - Земо Сванети

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Из 352 новых случаев заражения коронавирусом, выявленных за минувшие сутки в Грузии, 225 зарегистрированы в Тбилиси, сообщает пресс-служба аппарата правительства.

Остальные ковид-случаи по регионам распределились так:

Аджария – 21

Имерети – 23

Квемо Картли – 20

Шида Картли – 13

Гурия – 2

Самегрело - Земо Сванети – 23

Кахети – 11

Мцхета-Мтианети – 3

Самцхе-Джавахети – 11

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – ни одного.

В настоящее время насчитывается 8 107 активных случаев заражения, из них 2 602 человека проходят лечение в больницах, 598 человек размещены в клинических гостиницах, 4 907 человек проходят лечение на дому, 40 человек помещены в карантинные зоны.

Состояние 600 пациентов расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 164 человека. В самоизоляции находится 7 241 человек, в том числе 2 413 в Тбилиси.

С начала пандемии в Грузии по сегодняшний день выявлено 363 874 случая заражения. Вылечились 350 466 пациентов. Скончались 5 275. Первый случай заражения COVID-19 был выявлен в Грузии 26 февраля 2020 года.

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