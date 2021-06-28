Минздрав Грузии готов начать массовую вакцинацию населения в июле

Уже к концу этой недели Грузия получит по полмиллиона доз китайской вакцины Sinopharm и Sinovac, и совсем скоро страна получит очередную партию Pfizer

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Массовая вакцинация населения Грузии против коронавируса начнется в июле с поступлением новых доз препаратов, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

"Массовая вакцинация была объявлена в третьем квартале, то есть со следующего месяца мы готовы как на региональном уровне, так и в Тбилиси, начать процесс массовой вакцинации", – сказала Тикарадзе на брифинге после заседания правительства.

По словам министра, уже к концу этой недели Грузия должна получить до полмиллиона доз китайской вакцины Sinopharm и Sinovac, а уже со следующей недели начнется вакцинация населения.

Что касается препарата Pfizer, миллион доз которого должна поэтапно получить Грузия, Минздраву уже известная точная дата ввоза вакцины. Однако, по словам министра, согласно контракту с компанией, пока она не может озвучить дату.

Глава минздрава также отметила, что все граждане, которые должны сделать вторую прививку препаратом AstraZeneca, будут обеспечены вакциной в срок. Приоритетным направлением стали те граждане, у которых после первой прививки прошло 10-12 недель.

Между тем, информация о том, что китайские вакцины не защищают граждан от штамма "Дельта", не в полной мере соответствует действительности, заявила глава Минздрава. По словам Тикарадзе, у ученых есть вопросы об эффективности и других вакцин к индийскому штамму.

Тем временем Екатерина Тикарадзе подчеркнула, что для победы над пандемией важна не только вакцина, но и правильное соблюдение предписаний эпидемиологов.

"Мы неоднократно говорили, что хотя вакцинация является самым важным оружием в борьбе с эпидемией, и важно, чтобы каждый из наших граждан был вакцинирован, также большое значение имеет социальная дистанция, ношение маски и соблюдения всех правил. Мы призываем граждан принять все необходимые меры", – сказала Тикарадзе.

Согласно последним официальным данным, прививки против коронавируса в стране сделали 254 737 человек, в том числе за последние сутки – 604. Обе дозы вакцины получили 94 740 граждан.

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