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Первый случай заражения штаммом "дельта-плюс" выявили в России

© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1943)
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Первый случай заражения выявлен у женщины, которая переболела вирусом в легкой форме, заявил глава Роспотребнадзора

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. В России выявили первого заразившегося штаммом коронавируса "дельта плюс" - инфицированной оказалась женщина, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"По России хочу пояснить, что тот штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе, мы очень тщательно проверили всю информацию, она подтвердилась. Это в самом деле вариант "дельта", "дельта-плюс", женщина, которая перенесла это заболевание в легкой форме, здесь все закончилось благополучно", - сообщила она во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Женщина турист фотографирует достопримечательности в центре города
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Попова отметила важность проведения иммунизации от коронавируса для предотвращения распространения вируса.

"Такое вот массированное распространение новых штаммов требует немедленной иммунизации", - уточнила она.

Ранее, 25 июня, СМИ сообщили, что в РФ якобы выявлен первый случай заболеваемости штаммом "дельта-плюс", в связи с этим научные организации Роспотребнадзора стали проверять данную информацию.

На сегодняшний день известно, что особенностью штамма коронавируса "дельта плюс" является снижение активности антител к вирусу у переболевших COVID-19 и вакцинированных.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1943)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Россия

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