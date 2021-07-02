Названы условия для посещения Нидерландов туристами из Грузии

Поскольку Грузия в настоящее время является страной, которой присвоен "оранжевый код", в Нидерланды может въехать человек, путешествующий из Грузии с целью туризма

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. С 1 июля гражданам Грузии разрешен въезд в Нидерланды в туристических целях в случае наличия свидетельства о полной вакцинации против коронавируса, информирует посольство Грузии в Нидерландах.

"С 1 июля правительство Нидерландов сняло запрет на въезд в страну в туристических целях для людей, которые представляют полный сертификат вакцинации, в том числе сертификат, выданный страной, не входящей в ЕС. Человек с таким сертификатом не может въехать в Нидерланды только в том случае, если покидает страну с очень высоким риском ("красный код")", – говорится в сообщении посольства.

Диппредставительство отмечает, что поскольку Грузия в настоящее время является страной не очень высокого риска ("оранжевый код"), в Нидерланды может въехать человек, путешествующий из Грузии с целью туризма, который должен предоставить полный сертификат.

В документ должен содержать:

ФИО человека;

Вирус: SARS-CoV-2 или любой его вариант;

Вакцина, разрешенная Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения: Janssen, Moderna (Spikevax), Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria), Институт сыворотки Индии (Covishield), Sinopharm BIBP, Sinovac;

Производитель вакцины;

Дата приема каждой дозы;

Страна (включая страны, не входящие в ЕС), где была сделана вакцина;

Эмитент сертификата;

Язык: английский, немецкий, французский, португальский, итальянский или испанский;

Подпись или печать органа, выдавшего сертификат.

Человек, получивший две дозы вакцины, требующей двух доз, считается полностью вакцинированным. В другом случае для подтверждения статуса требуется одна доза вакцины, которая требует однократной дозы или после заражения SARS-CoV-2 требуется однократная доза вакцины, которая требует двух доз.

В случае предоставления сертификата, подтверждающего полную вакцинацию, больше нет необходимости предоставлять отрицательный результат ПРЦ-теста.

Посольство обращает внимание, что приведенная информация может быть изменена, и правила въезда в Нидерланды с туристическими целями могут быть изменены.

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