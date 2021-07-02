09:58 02 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7484
  • 100 RUB4.3347
  • USD3.1619
Поиск
Вакцина Johnson & Johnson's Janssen

J&J сообщила о высокой эффективности своей вакцины против штамма "дельта"

JOSEPH PREZIOSO
COVID-19
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1946)
103 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/1d/251601560.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/COVID-19/20210702/252189460/JJ-soobschila-o-vysokoy-effektivnosti-svoey-vaktsiny-protiv-shtamma-delta.html

Продолжительность иммунного ответа вакцины J&J составляет не менее восьми месяцев, отмечают в компании

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Американская компания Johnson&Johnson заявила, что ее однокомпонентная вакцина от коронавируса продемонстрировала надежную защиту от штамма "дельта".

Города мира. Амстердам
© photo: Sputnik / Alexander Wilf
Названы условия для посещения Нидерландов туристами из Грузии

"Анализ образцов крови показывает, что вакцина Johnson&Johnson вызывает нейтрализующее "дельту" возникновение антител даже на более высоком уровне, чем против варианта "бета" в ЮАР, где была продемонстрирована высокая эффективность препарата против тяжелого течения болезни", – говорится в заявлении.

Как отмечают в компании, продолжительность иммунного ответа ее вакцины составляет не менее восьми месяцев.

Штамм "дельта" был впервые выявлен в Индии в 2020 году и сегодня, по данным ВОЗ, распространяется уже в 96 странах мира. Почти в два раза более заразный, штамм "дельта" постепенно вытесняет другие варианты вируса и становится доминирующим.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1946)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
14. Кошачьи лемуры любят встречать восход солнца и смотрят на мир широко раскрытыми глазами. Совсем как дети. Ну разве не очаровательное существо!
Они такие забавные, братья наши меньшие!.. – фото животных
Столкновения на акции противников ЛГБТ в столице Грузии
Столкновения на акции противников ЛГБТ в столице Грузии
Преступность в Грузии
Преступность в Грузии - новые данные МВД
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться