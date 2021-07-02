J&J сообщила о высокой эффективности своей вакцины против штамма "дельта"

Продолжительность иммунного ответа вакцины J&J составляет не менее восьми месяцев, отмечают в компании

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Американская компания Johnson&Johnson заявила, что ее однокомпонентная вакцина от коронавируса продемонстрировала надежную защиту от штамма "дельта".

"Анализ образцов крови показывает, что вакцина Johnson&Johnson вызывает нейтрализующее "дельту" возникновение антител даже на более высоком уровне, чем против варианта "бета" в ЮАР, где была продемонстрирована высокая эффективность препарата против тяжелого течения болезни", – говорится в заявлении.

Как отмечают в компании, продолжительность иммунного ответа ее вакцины составляет не менее восьми месяцев.

Штамм "дельта" был впервые выявлен в Индии в 2020 году и сегодня, по данным ВОЗ, распространяется уже в 96 странах мира. Почти в два раза более заразный, штамм "дельта" постепенно вытесняет другие варианты вируса и становится доминирующим.

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