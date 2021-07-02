Грузия получила миллион доз китайских вакцин против коронавируса Sinopharm и Sinovac

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Миллион доз китайских вакцин против коронавируса Sinopharm и Sinovac уже доставлены в Грузию, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

"Сегодня мы получили миллион доз вакцины. Это китайские вакцины, с которыми наше население уже знакомо, это Sinopharm и Sinovac. Миллион доз уже на месте, и с понедельника мы готовы начать процесс массовой вакцинации", - заявил на брифинге Гарибашвили.

Премьер также отметил, что Грузия в течение последних нескольких месяцев активно работала непосредственно с производителями вакцин. По его словам, через месяц Грузия дополнительно получит еще по 500 тысяч доз Sinopharm и Sinovac.

Гарибашвили сообщил, что достигнуто соглашение с Pfizer о доставке миллиона доз препарата производства этой компании. С июля эта вакцина поступит в страну. Таким образом, Грузия до конца года получить до четырех миллионов доз вакцин против коронавируса, в том числе несколько сот тысяч доз вакцины Pfizer в дар от США.

Премьер призвал население проявить гражданскую ответственность и принять активное участие в процессе вакцинации.

Регистрация на вакцинацию начнется с 3 июля, а с 5 июля начнется массовая иммунизация. Предполагается поднять суточный показатель вакцинации до 20-30 тысяч человек в день.

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. К этому времени в стране прививки сделал 266 161 человек, из них двойную дозу - 104 196 граждан.

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