Регистрация на массовую вакцинацию в Грузии стартует 3 июля

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Регистрация на массовую вакцинацию вакциной Sinopharm в Грузии начнется 3 июля в 12:00, а сам процесс вакцинации стартует 5 июля, сообщает пресс-служба Минздрава Грузии.
Миллион доз китайских вакцин против коронавируса Sinopharm и Sinovac уже доставлены в Грузию.
Через месяц Грузия дополнительно получит еще по 500 тысяч доз Sinopharm и Sinovac. В планах властей ежедневно вакцинировать по 20 – 25 тысяч человек.
В июле в Грузию поступит также и вакцина Pfizer. Таким образом, Грузия до конца года получить до четырех миллионов доз вакцин против коронавируса.
Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. К этому времени в стране прививки сделал 266 161 человек, из них двойную дозу - 104 196 граждан.
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