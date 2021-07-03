Грузия готовится к массовой вакцинации

Миллион доз китайских вакцин против коронавируса Sinopharm и Sinovac, с помощью которых будет проходить массовая вакцинация, уже доставлены в Грузию

ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Регион Аджария и город Кутаиси (Имерети) уже готовы к массовой вакцинации, сообщает телеканал Imedi.

В Аджарии еще 11 медицинских учреждений будут вовлечены в процесс иммунизации, а всего вакцинировать можно будет в 24 учреждениях. Граждан будут обслуживать 52 бригады.

В батумской Республиканской больнице также есть специальное пространство для тех, кто не может сделать предварительную бронь.

Что касается Кутаиси, то в процессе массовой вакцинации будет задействован многопрофильный Центр Чхобадзе. Людей, желающих пройти вакцинацию, в медучреждении будут обслуживать 20 кабинетов.

Процесс вакцинации проводится в Центре Чхобадзе с 4 мая, и на данный момент вакцинировано до четырех тысяч граждан. В медучреждении надеются, что такую ​​активность население проявит в процессе массовой вакцинации, которая начнется 5 июля.

В Центре Чхобадзе будет продолжена массовая вакцинация вакцинами Sinovac и Sinopharm, другие вакцины будут добавлены позже.

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. К этому времени в стране прививки сделал 266 161 человек, из них двойную дозу – 104 196 граждан.