Главное о COVID на 16 июня: самая плохая ситуация в Тбилиси

На сегодняшний день состояние 620 пациентов тяжелое, 159 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Из 1 022 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии за минувшие сутки, в Тбилиси зафиксировано 633 факта, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Ковид-география остальных случаев выглядит следующим образом:

Аджария – 36

Имерети – 105

Квемо Картли – 52

Шида Картли – 44

Гурия –5

Самегрело - Земо Сванети – 44

Кахети – 81

Мцхета-Мтианети – 15

Самцхе-Джавахети – 7

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 2.

На сегодняшний день в Грузии 10 063 активных случая, 2 907 пациентов нуждаются в стационарном лечении. Состояние 620 пациентов тяжелое, 159 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. В ковид-гостиницах находятся 747 человек, 6 409 человек проходят курс лечения дома. В карантинных пространствах остаются 84 человека, а в самоизоляции – 7 187.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 369 612 случаев инфицирования. За последние 24 часа в стране от коронавируса выздоровел 381 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 353 612 пациентов. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за прошедшие сутки скончались 12 пациентов, а с начала пандемии – 5 347.

Показатель положительности по данным на 3 июля составляет 3,11%, за две недели – 2,79%, за семь дней – 3,28%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.