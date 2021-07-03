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Эпидемия коронавируса - прохожие в масках на улице

Главное о COVID на 3 июля: самая плохая ситуация в Тбилиси

© Sputnik / Alex Shlamov
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (496)
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На сегодняшний день состояние 620 пациентов тяжелое, 159 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Из 1 026 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии за минувшие сутки, в Тбилиси зафиксировано 633 факта, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Ковид-география остальных случаев выглядит следующим образом:

  • Аджария – 36
  • Имерети – 105
  • Квемо Картли – 52
  • Шида Картли – 44
  • Гурия –5
  • Самегрело - Земо Сванети – 44
  • Кахети – 81
  • Мцхета-Мтианети – 15
  • Самцхе-Джавахети – 7
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 2.

На сегодняшний день в Грузии 10 063 активных случая, 2 907 пациентов нуждаются в стационарном лечении. Состояние 620 пациентов тяжелое, 159 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. В ковид-гостиницах находятся 747 человек, 6 409 человек проходят курс лечения дома. В карантинных пространствах остаются 84 человека, а в самоизоляции – 7 187.

Эпидемия коронавируса - вакцинация медиков в Тбилисской инфекционной больнице. Марина Эзугбая
© Sputnik / STRINGER
С регистрацией на массовую вакцинацию от коронавируса в Грузии возникли проблемы

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 369 612 случаев инфицирования. За последние 24 часа в стране от коронавируса выздоровел 381 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 353 612 пациентов. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за прошедшие сутки скончались 12 пациентов, а с начала пандемии – 5 347.

Показатель положительности по данным на 3 июля составляет 3,11%, за две недели – 2,79%, за семь дней – 3,28%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (496)
Теги:
Тбилиси, Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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