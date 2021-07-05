Главное о COVID в Грузии: что произошло за последние два дня?

За последние два дня в стране от коронавируса скончались 26 пациентов, вирус смогли победить 1 515 человек

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. В Грузии за последние 48 часов сделан 23 081 тест на коронавирус, 8 261 – на антиген, 14 820 – ПЦР-тестов и выявлено 838 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в стране зафиксирован 369 231 случай инфицирования. За 48 часов в Грузии от коронавируса выздоровели 1 515 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 355 127 пациент.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние два дня скончались 26 пациентов, а с начала пандемии – 5 373.

Из 838 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 406 случаев, Аджарии – 96, Имерети – 94, Квемо Картли – 14, Шида Картли – 1, Гурии – 1, Самегрело - Земо Сванети – 6, Кахети – 144, Мцхета-Мтианети – 10, Самцхе-Джавахети – 38, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 28.

На данный момент в Грузии 9 360 активный случай, из них 3 030 нуждается в стационарном лечении.

Состояние 649 пациентов тяжелое, из них 166 подключены к аппарату искусственного дыхания, 785 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 5 545 инфицированных проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 88 человек, а в самоизоляции – 6 830.

Показатель положительности по данным на 3-4 июля составляет 3,63%, за две недели – 2,85%, за семь дней – 3,40%. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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