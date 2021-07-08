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Сертификат о вакцинации от CoVID-19, фото из архива

Евросоюз готов обсудить с Россией сотрудничество по ковид-сертификатам

© photo: Sputnik / Artur Lebedev
COVID-19
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России предложили присоединиться к так называемой системе европейского COVID-сертификата

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Брюссель предложил министерству здравоохранения России обсудить возможность включения РФ в свою систему COVID-сертификатов, сказал посол Европейского союза в Москве Маркус Эдерер.

Вакцина от коронавируса
© REUTERS / TATYANA MAKEYEVA
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Пока рано говорить, когда границы полностью откроются, однако стороны уже сейчас должны стремиться урегулировать вопрос о сертификатах по вакцинации для облегчения передвижения людей, отметил дипломат.

Напомнив о так называемой системе европейского COVID-сертификата, посол отметил, что законодательство позволяет, чтобы Еврокомиссия признавала эквивалентность других COVID-сертификатов.

"В связи с этим мы предложили российскому Минздраву обсудить, хочет ли Россия присоединиться к этой системе", - сказал Эдерер на брифинге по случаю начала председательства Словении в Совете ЕС.

Дипломат считает, что если эти дискуссии будут успешными, они снизят число проблем, с которыми сталкиваются сейчас российские путешественники. Он также добавил, что россияне находятся на первом месте по получению шенгенских виз.

Реакция Москвы

Российская вакцина от коронавируса будет признана в Евросоюзе, если отмести предубеждения политического и лоббистского характера, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы убеждены, что если отмести какие-либо предубеждения, будь то политического характера, искусственного характера или лоббистского характера, то так или иначе эта наша работа завершится успехом и российская вакцина будет признана", - заявил Песков журналистам.

"Признание вакцины в каждой стране осуществляется по определенному алгоритму действий. Я не обладаю нужными знаниями, не могу сказать, какой алгоритм действует у нас в стране... Но, безусловно, мы выступаем против политизации этой области, против того, чтобы там действовали какие-то лоббисты, и против недобросовестной конкуренции", - подчеркнул представитель Кремля.

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