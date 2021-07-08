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Китайские ученые испытают 22 вакцины от COVID-19

© AP Photo / Denis Farrell
COVID-19
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/COVID-19/20210708/252257532/Kitayskie-uchenye-ispytayut-22-vaktsiny-ot-COVID-19.html

После вспышки коронавируса в Китае местные ученые и профильные компании начали исследовать пять видов вакцин

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Власти Китая одобрили проведение клинических испытаний 22 вакцин от коронавируса, передает РИА Новости.

К этому времени четыре вакцины от COVID-19 получили условное разрешение для выхода на рынок в Китае, еще три были допущены к экстренному применению в стране.

"Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР уже одобрило клинические испытания 22 вакцин от COVID-19, разработанных при помощи пяти различных технологий", - сказал представитель ведомства Юань Линь на пресс-конференции в Пекине в четверг.

После вспышки коронавируса в Китае местные ученые и профильные компании начали исследовать пять видов вакцин: рекомбинантная субъединичная вакцина, инактивированная вакцина, вакцина на основе аденовирусного вектора, вакцина на основе нуклеиновых кислот и живая аттенуированная гриппозная вакцина.

По словам главного эпидемиолога КНР Чжун Наньшаня, в стране быстрее всего идут разработки вакцины на основе аденовирусного вектора и инактивированной вакцины. Он также отмечал, что обычно после клинических испытаний необходимо наблюдать за добровольцами, которые участвовали в исследованиях, обычно это занимает от года до двух лет, но, учитывая скорость и масштабы распространения COVID-19, вакцины от этого заболевания на рынок будут выходить быстрее, чем обычно.

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