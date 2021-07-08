В Москве заявили об эффективности "Спутника V" против новых штаммов

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Российские вакцины от коронавируса, в частности "Спутник V", достаточно эффективны даже по отношению к новым штаммам, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Таким образом Песков ответил на следующий вопрос журналиста: нет ли опасений, что президент РФ Владимир Путин, привитый "Спутником V", осуществляет очные выезды, а вакцина не является универсальной и может не защитить от новых штаммов коронавируса, в частности индийского.

"Вакцины, как говорят наши специалисты, наши вакцины, они достаточно эффективны, не на 100%, но все-таки достаточно эффективны даже по отношению к тем штаммам, которые появились за последнее время", - цитирует Пескова РИА Новости.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России в августе 2020 года. Препарат "Спутник V" разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи. Эффективность вакцины, согласно данным международного журнала Lancet, составляет более 91%. Это один из самых высоких показателей на сегодняшний день.

Также в России созданы и другие вакцины от COVID – "ЭпиВакКорона" (центра "Вектор"), препарат "КовиВак" (Центра имени Чумакова РАН).

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