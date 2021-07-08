SOS! Коронавирус нашел способ обходить антитела

Эффективность вакцин Moderna и Pfizer по отношению к "калифорнийскому" варианту SARS-CoV-2 снизилась на 50-70%

ТБИЛИСИ, 8 июля – Sputnik. Ученые из Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology выяснили, что мутация коронавируса "эпсилон", обнаруженная в Калифорнии, научилась обходить антитела, передает РИА Новости со ссылкой на журнал Science.

Специалисты нашли у нового штамма SARS-CoV-2 три изменения в критически важных участках спайкового белка, который вирус использует для сцепки с ангиотензинпревращающим ферментом 2 (ACE2) на поверхности клетки. Одна из этих мутаций повлияла на рецептор-связывающий участок "шипа" коронавируса.

Две другие реконструировали часть N-концевого домена спайкового белка. Благодаря этим метаморфозам COVID-19 "научился" нейтрализовать моноклональные антитела, которые вырабатываются после прививки вакцинами Pfizer и Moderna.Спайковые мутации штамма "эпсилон" таким же образом обходят естественные антитела, возникающие у человека после заражения коронавирусной инфекцией, утверждают ученые.

По оценкам специалистов, эффективность вакцин Moderna и Pfizer по отношению к "калифорнийскому" варианту SARS-CoV-2 снизилась на 50-70%.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале