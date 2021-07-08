Можно ли вакцинироваться в жару? Ответ врача

Вакцинация поможет снизить риски опасного заболевания, течение которого может значительно усугубить жаркая погода

ТБИЛИСИ, 8 июля – Sputnik. Вакцинироваться от COVID-19 нужно даже в жару, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"Вакцинации жара не помешает. Напротив, вы снизите риски опасного заболевания, течение которого может значительно усугубить жаркая погода. Сделав прививку, вы защитите себя и близких от риска заразиться опасным вирусом с непредсказуемыми последствиями", - рассказал Тяжельников.

По прогнозам синоптиков, текущая неделя в Центральной России пройдет под знаком непререкаемого господства скандинавского антициклона, из-за которого в середине недели потеплеет до плюс 25-30, а к выходным жара усилится до плюс 28-33.

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