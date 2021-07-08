20:23 08 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7079
  • 100 RUB4.2267
  • USD3.1370
Поиск
Пандемия коронавируса - вакцинация и вакцины

Коронавирус в жару: врач предупредил о фатальных осложнениях

© AP Photo / Eugene Hoshiko
COVID-19
Получить короткую ссылку
80 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/06/252222265.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/COVID-19/20210708/252257982/Koronavirus-v-zharu-vrach-predupredil-o-fatalnykh-oslozhneniyakh.html

Медик подчеркнул, что единственный способ снизить риски — вакцинация против коронавируса

ТБИЛИСИ, 8 июля – Sputnik. Главный врач москвоской больницы в Коммунарке Денис Проценко предупредил, что осложнения  COVID-19 в сочетании с жарой могут оказаться фатальными, передает РИА Новости.

По словам специалиста, особую опасность такие погодные условия представляют для пожилых людей.

"Жара и ковид — очень плохое сочетание. Еще раз говорю, если нетяжелое течение ковида, которое мы можем контролировать, не является в данном случае проблемой, то осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными и бывают фатальными для пожилых пациентов", — объяснил он в эфире ютьюб-канала "Соловьев Live".

Медик подчеркнул, что единственный способ снизить риски — вакцинация.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников отметил, что жара в этом году опасна, особенно из-за пандемии коронавируса. По его словам, участились случаи тепловых ударов или их последствий.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Модель Кэндис Свейнпол на красной дорожке церемонии открытия 74-го Каннского кинофестиваля
Одетые и голые на красной дорожке: во Франции стартовал 74-й Каннский фестиваль – фото
Итоги первой встречи Пашиняна и Путина после выборов
Итоги первой встречи Пашиняна и Путина после выборов - видео
Как в Грузии записаться на вакцинацию онлайн?
Как в Грузии записаться на вакцинацию онлайн?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться