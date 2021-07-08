Коронавирус в жару: врач предупредил о фатальных осложнениях

Медик подчеркнул, что единственный способ снизить риски — вакцинация против коронавируса

ТБИЛИСИ, 8 июля – Sputnik. Главный врач москвоской больницы в Коммунарке Денис Проценко предупредил, что осложнения COVID-19 в сочетании с жарой могут оказаться фатальными, передает РИА Новости.

По словам специалиста, особую опасность такие погодные условия представляют для пожилых людей.

"Жара и ковид — очень плохое сочетание. Еще раз говорю, если нетяжелое течение ковида, которое мы можем контролировать, не является в данном случае проблемой, то осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными и бывают фатальными для пожилых пациентов", — объяснил он в эфире ютьюб-канала "Соловьев Live".

Медик подчеркнул, что единственный способ снизить риски — вакцинация.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников отметил, что жара в этом году опасна, особенно из-за пандемии коронавируса. По его словам, участились случаи тепловых ударов или их последствий.

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