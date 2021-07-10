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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1364

© Sputnik / Alexander Imedashvili
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (530)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/COVID-19/20210710/252271937/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1364.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 22 человека, из ковид-клиник страны выписаны 423 пациента

ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 364. Скончались 22 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 376 200 случаев заражения.

На снимке с помощью электронного микроскопа виден новый коронавирус SARS-CoV-2, появляющийся на поверхности клеток. Он вызывает COVID-19
© AP Photo / NIAID-RML
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 423 человека, с начала пандемии вылечились 358 227 пациентов. Скончались 5 443.

За сутки сделано 33 629 тестов, из которых 17 883 на антиген и 15 746 ПЦР-тестов.

Показатель положительности: за сутки – 4,06%, за последние 14 дней – 3,67%, за последние семь дней – 4,07%.

Прививки сделали 296 074 человека, в том числе за последние сутки – 6 488.

В карантине в данное время находятся 77 человек, в стационарах – 3 364, в ковид-гостиницах – 909.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (530)
Теги:
Грузия, Пандемия, Коронавирус COVID-2019

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