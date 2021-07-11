COVID-статистика Грузии: данные за последние сутки

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Из 952 новых случаев заражения коронавирусом, выявленных в Грузии за последние стуки, 609 зарегистрированы в Тбилиси, сообщает пресс-служба аппарата правительства Грузии.
Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:
|Регион
|Число новых случаев
|Аджария
|78
|Кахети
|70
|Имерети
|65
|Квемо Картли
|40
|Самегрело - Земо Сванети
|24
|Самцхе-Джавахети
|21
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|15
|Мцхета-Мтианети
|13
|Шида Картли
|11
|Гурия
|6
В настоящее время в стране зарегистрировано 12 448 активных случаев заражения, из них 3472 человека проходят лечение в клиниках, 907 размещены в ковид-гостиницах, 8069 - проходят лечение на дому, 98 человек помещены в карантинные зоны, 8205 - находятся в самоизоляции.
С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 377 152 случая заражения, вылечились 359 226 пациентов, скончались 5 452.Первый случай COVID-19 был зарегистрирован в Грузии 26 февраля 2020 года.
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