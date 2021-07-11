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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

COVID-статистика Грузии: данные за последние сутки

© Sputnik / Alexander Imedashvili
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (533)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/COVID-19/20210711/252277894/COVID-statistika-Gruzii-dannye-za-poslednie-sutki.html

В настоящее время в стране зарегистрировано 12 448 активных случаев заражения, из них в клиниках 3 472 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 175 пациентов

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Из 952 новых случаев заражения коронавирусом, выявленных в Грузии за последние стуки, 609 зарегистрированы в Тбилиси, сообщает пресс-служба аппарата правительства Грузии.

Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев
Аджария 78
Кахети 70
Имерети 65
Квемо Картли 40
Самегрело - Земо Сванети 24
Самцхе-Джавахети 21
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 15
Мцхета-Мтианети 13
Шида Картли 11
Гурия 6

В настоящее время в стране зарегистрировано 12 448 активных случаев заражения, из них 3472 человека проходят лечение в клиниках, 907 размещены в ковид-гостиницах, 8069 - проходят лечение на дому, 98 человек помещены в карантинные зоны, 8205 - находятся в самоизоляции.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 377 152 случая заражения, вылечились 359 226 пациентов, скончались 5 452.

Первый случай COVID-19 был зарегистрирован в Грузии 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (533)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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