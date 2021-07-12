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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 12 июля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
COVID-19
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Sputnik Грузия
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Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 14 200 тестов на коронавирус и выявлено 659 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 11 июля составляет 4,64%, за две недели – 3,87%, за семь дней – 4,24%.

Из 659 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 441. В регионах же ситуация следующая:

Аджарии – 75, Имерети – 37, Квемо Картли – 15, Шида Картли – 17, Гурия – 1, Самегрело - Земо Сванети – 26, Кахети – 29, Мцхета-Мтианети – 7, Самцхе-Джавахети – 11, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 0.

  • Аджария –  75
  • Имерети – 37
  • Квемо Картли – 15
  • Шида Картли – 17
  • Гурия – 1
  • Самегрело - Земо Сванети – 26
  • Кахети – 29
  • Мцхета-Мтианети – 7
  • Самцхе-Джавахети – 11
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 0.

На данный момент в Грузии 12 378 активных случаев, из них 3 740 нуждаются в стационарном лечении, 902 человека находится в ковид-гостиницах, 7 736 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 729 пациентов тяжелое, 170 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Теги:
Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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