COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 14 июля

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 35 559 тестов тестов на коронавирус и выявлено 1 663 случая заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 13 июля составляет 4,68%, за две недели – 4,17%, за семь дней – 4,56%.
Из 1 663 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 988. В регионах же ситуация следующая:
Из 1 663 новых случаев в Тбилиси зафиксировано случаев, Аджарии – 107, Имерети – 121, Квемо Картли – 95, Шида Картли – 55, Гурия – 15, Самегрело - Земо Сванети – 71, Кахети – 122, Мцхета-Мтианети – 35, Самцхе-Джавахети – 25, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 29.
- Аджария – 107
- Имерети – 121
- Квемо Картли – 95
- Шида Картли – 55
- Гурия – 15
- Самегрело - Земо Сванети – 71
- Кахети – 122
- Мцхета-Мтианети – 35
- Самцхе-Джавахети – 25
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 29.
На данный момент в Грузии 14 491 активный случай, из них 3 753 нуждаются в стационарном лечении, 952 человека находится в ковид-гостиницах, 9 786 человек проходят курс лечения дома.
Состояние 729 пациентов тяжелое, 175 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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