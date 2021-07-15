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Эпидемия коронавируса - женщины на улице в масках

СOVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за 15 июля

© Sputnik / Alex Shlamov
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (548)
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Sputnik Грузия
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Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 30 867 тестов на коронавирус и выявлено 1 398 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 382 734 случая заражения, вылечились - 362 491 пациент, скончались 5 503.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 14 июля составляет 4,53%, за две недели – 4,21%, за семь дней – 4,65%.

Из 1 398 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 813. В регионах же ситуация следующая:

  • Аджария –  93
  • Имерети – 115
  • Квемо Картли – 94
  • Шида Картли – 49
  • Гурия – 9
  • Самегрело - Земо Сванети – 59
  • Кахети – 84
  • Мцхета-Мтианети – 27
  • Самцхе-Джавахети – 36
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 19.

На данный момент в Грузии 14 714 активных случаев, из них 3 838 нуждаются в стационарном лечении,  1 065 человек находится в ковид-гостиницах, 7 736 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 756 пациентов тяжелое, 166 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (548)

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