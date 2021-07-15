СOVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за 15 июля

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 30 867 тестов на коронавирус и выявлено 1 398 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 382 734 случая заражения, вылечились - 362 491 пациент, скончались 5 503.
Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 14 июля составляет 4,53%, за две недели – 4,21%, за семь дней – 4,65%.
Из 1 398 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 813. В регионах же ситуация следующая:
- Аджария – 93
- Имерети – 115
- Квемо Картли – 94
- Шида Картли – 49
- Гурия – 9
- Самегрело - Земо Сванети – 59
- Кахети – 84
- Мцхета-Мтианети – 27
- Самцхе-Джавахети – 36
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 19.
На данный момент в Грузии 14 714 активных случаев, из них 3 838 нуждаются в стационарном лечении, 1 065 человек находится в ковид-гостиницах, 7 736 человек проходят курс лечения дома.
Состояние 756 пациентов тяжелое, 166 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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