СOVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за 15 июля

Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 30 867 тестов на коронавирус и выявлено 1 398 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 382 734 случая заражения, вылечились - 362 491 пациент, скончались 5 503.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 14 июля составляет 4,53%, за две недели – 4,21%, за семь дней – 4,65%.

Из 1 398 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 813. В регионах же ситуация следующая:

Аджария – 93

Имерети – 115

Квемо Картли – 94

Шида Картли – 49

Гурия – 9

Самегрело - Земо Сванети – 59

Кахети – 84

Мцхета-Мтианети – 27

Самцхе-Джавахети – 36

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 19.

На данный момент в Грузии 14 714 активных случаев, из них 3 838 нуждаются в стационарном лечении, 1 065 человек находится в ковид-гостиницах, 7 736 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 756 пациентов тяжелое, 166 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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