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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1808

© Sputnik / Alexander Imedashvili
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (561)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/COVID-19/20210717/252345864/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1808.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 22 человека, из ковид-клиник страны выписан 361 пациент

ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 808. Скончались 22 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 386 195 случаев заражения.

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© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинул 361 человек, с начала пандемии вылечились 363 318 пациентов. Скончались 5 538.

За сутки сделано 34 979 тестов, в том числе 19 711 на антиген и 15 268 ПЦР-тестов.

Показатель положительности: за сутки – 5,17%, за последние 14 дней – 4,5%, за последние семь дней – 4,86%.

Прививки сделали 345 295 человек, в том числе за последние сутки – 10 492.

В карантине в данное время находятся 53 человека, в стационарах – 4 135, в ковид-гостиницах – 1 008.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (561)
Теги:
Грузия, Пандемия, Коронавирус COVID-2019

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