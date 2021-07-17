Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1808

ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 808. Скончались 22 человека.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 386 195 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинул 361 человек, с начала пандемии вылечились 363 318 пациентов. Скончались 5 538.
За сутки сделано 34 979 тестов, в том числе 19 711 на антиген и 15 268 ПЦР-тестов.
Показатель положительности: за сутки – 5,17%, за последние 14 дней – 4,5%, за последние семь дней – 4,86%.
Прививки сделали 345 295 человек, в том числе за последние сутки – 10 492.
В карантине в данное время находятся 53 человека, в стационарах – 4 135, в ковид-гостиницах – 1 008.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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