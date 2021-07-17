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Пандемия коронавируса - вакцинация

США подарят Грузии полмиллиона доз вакцины Pfizer

© AP Photo / Virginia Mayo
COVID-19
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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (138)
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По словам главы грузинского правительства, страна получит вакцины от COVID-19 в ближайшие несколько недель

ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. США передадут Грузии полмиллиона доз вакцины Pfizer, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Вакцинация препаратом Pfizer началась в Грузии с 16 июля. В страну поступила первая партия из 28 тысяч доз вакцины. Вторая и третья партия Pfizer должна поступить в Грузию в течение июля. Всего Грузия должна получить более одного миллиона доз данного препарата. Вакцинации препаратом Pfizer подлежат лица старше 18 лет, однако в ближайшее время совет иммунизации снизит возрастное ограничение до 16 лет.

Пандемия коронавируса - вакцинация
© AP Photo / Jessica Hill
Вакцинироваться препаратом Pfizer можно в трех городах Грузии

"В последние дни вы можете видеть, что у нас наблюдается рост числа случаев коронавируса. Я хочу сказать людям, что главное решение этой ситуации – вакцинация. Раньше была проблема, что вакцин в стране не хватало, мы старались их завезти. Миллионы вакцин Sinovac и Sinopharm уже на месте, поставка миллиона вакцин Pfizer уже началась, вакцина будет ввозиться поэтапно каждые выходные. В то же время правительство США решило подарить нам полмиллиона доз Pfizer, которые мы получим в ближайшие несколько недель", – сказал премьер журналистам.

Вакцинация препаратом Pfizer в Грузии началась 16 июля в семи клиниках трех городов – Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Вакцины Pfizer доступны в Центральной республиканской больнице, Кавказском медицинском центре, клинике имени Бокерия и "Амтел госпитале", помимо этого мобилизованы военный госпиталь в Гори, Республиканская больница в Батуми и интервенционный центр Грузии.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля после того, как страна получила 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac.

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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (138)
Теги:
Грузия, США, Коронавирус COVID-2019, Вакцина, Вакцинация

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