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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 16 июля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (563)
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Sputnik Грузия
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На сегодняшний день состояние 805 пациентов тяжелое, 180 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 34 979 тестов на коронавирус и выявлено 1 808 случая заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 16 июля составляет 5,17%, за две недели – 4,50%, за семь дней – 4,86%.

Из 1 808 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 1 046. В регионах же ситуация следующая:

  • Аджария – 161
  • Имерети – 123
  • Квемо Картли – 97
  • Шида Картли – 78
  • Гурия – 19
  • Самегрело - Земо Сванети – 74
  • Кахети – 111
  • Мцхета-Мтианети – 39
  • Самцхе-Джавахети – 43
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 17.

На данный момент в Грузии 17 313 активных случаев коронавируса. В стационарном лечении нуждаются 4 135 человек, 1 008 находится в ковид-гостиницах, 12 170 проходят курс лечения дома.

Состояние 805 пациентов тяжелое, 180 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (563)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019

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