COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 17 июля

На сегодняшний день состояние 805 пациентов тяжелое, 180 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 34 979 тестов на коронавирус и выявлено 1 808 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 17 июля составляет 5,17%, за две недели – 4,50%, за семь дней – 4,86%.

Из 1 808 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 1 046. В регионах же ситуация следующая:

Аджария – 161

Имерети – 123

Квемо Картли – 97

Шида Картли – 78

Гурия – 19

Самегрело - Земо Сванети – 74

Кахети – 111

Мцхета-Мтианети – 39

Самцхе-Джавахети – 43

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 17.

На данный момент в Грузии 17 313 активных случаев коронавируса. В стационарном лечении нуждаются 4 135 человек, 1 008 находится в ковид-гостиницах, 12 170 проходят курс лечения дома.

Состояние 805 пациентов тяжелое, 180 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.