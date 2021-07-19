Израильские ученые создали лекарство от COVID-19 на основе стволовых клеток

Лекарство успешно прошло первую стадию испытаний — его проверяли на больных COVID-19 в тяжелом состоянии, у которых имелись хронические заболевания

ТБИЛИСИ, 19 июл - Sputnik. В Израиле успешно завершили первую стадию испытаний нового препарата от COVID-19, основанного на использовании стволовых клеток, пишет РИА Новости.

По словам специалистов, потребовались всего три инъекции в течение суток, чтобы нормализовать уровень сатурации и значительно улучшить состояние больных, в настоящее время специалисты переходят ко второй стадии испытаний.

По словам главного исследователя Bonus BioGroup Ltd Томаса Бронштейна, стволовые клетки могут успокаивать иммунную систему и таким образом восстанавливать поврежденные ткани. Исследователи используют это свойство, чтобы вылечить цитокоиновую бурю (воспалительная реакция, когда иммунитет атакует клетки и ткани собственного организма, — прим. ред.) при коронавирусе. Стволовые клетки берут у здоровых людей, после чего вносят в них изменения в биореакторе. Приготовление препарата занимает около десяти дней.

"В каждой такой дозе миллионы обработанных стволовых клеток с невероятной возможностью лечения. Во время клинических исследований мы увидели, что безопасность нашего лечения не вызывает никаких нареканий. Также мы увидели, какой невероятный эффект у нашего лекарства", - сказал Бронштейн.

Данные компьютерной томографии, которую больным, участвовавшим в эксперименте, проводили до, сразу после и через месяц после введения нового препарата, показали, что лекарство эффективно излечивает воспаление легких.

"Мы видим практически чистые легкие через месяц после лечения. А это обычно не происходит так быстро. Также важно сказать, что мы не заметили серьезных побочных эффектов при использовании лекарства", - сказал доктор Хамуд.

В настоящее время исследователи переходят ко второй фазе испытаний препарата, которая будет проводиться в Израиле с участием 60 тяжелобольных коронавирусом. По завершении второй фазы начнётся третья, в которой будут участвовать около 300 больных из различных стран мира.

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