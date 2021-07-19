Власти Израиля ужесточают коронавирусные ограничения

В Израиле вводят ограничения для участников массовых мероприятий начиная с ближайшей среды

ТБИЛИСИ, 16 июл – Sputnik. Власти Израиля ужесточают ковид-ограничения в связи с распространением мутации коронавируса "дельта", передает РИА Новости.

"Начиная со среды - участие в мероприятиях, свадьбах, бар-мицвах будет разрешено для вакцинированных, выздоровевших и тех, кто предъявит отрицательный тест на COVID - и это обязательно, а не рекомендация", - заявил премьер Нафтали Беннет на заседании кабинета министров в понедельник.

Беннет выразил серьезную озабоченность в связи со стремительным распространением мутации "дельта" и призвал миллион израильтян, которые еще не сделали прививки, срочно пройти вакцинацию. По словам Беннета, это необходимо, чтобы без сбоев начать новый учебный год, так как "образование - главное, что пострадало в минувшем году".

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