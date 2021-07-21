В ВОЗ предупредили о риске возникновения более опасного штамма коронавируса

По мнению главы ВОЗ, пандемия может поддаваться контролю, однако для того, чтобы положить этой проблеме конец, понадобятся 11 миллиардов доз профилактических препаратов

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. В мире может появиться новый штамм коронавируса, который окажется еще опаснее, чем дельта-вариант, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом пишет РИА Новости.

"Чем шире распространение коронавируса, тем больше его вариантов появится с потенциалом стать даже более опасным, чем дельта-вариант, который сейчас наносит столько ущерба. И чем больше вариантов, тем выше вероятность, что один из них сможет увернуться от вакцин и вернуть нас в самое начало", – пояснил глава ВОЗ, выступая на 138-й сессии Международного олимпийского комитета.

По его словам, сейчас наблюдается "беспрецедентный кризис", требующий "беспрецедентных мер". Главная задача, подчеркнул он, состоит в том, чтобы к сентябрю 2022 года в каждой стране мира вакцинировались 70 процентов жителей. По мнению Гебрейесуса, пандемия может поддаваться контролю, однако для того, чтобы положить этой проблеме конец понадобятся 11 миллиардов доз профилактических препаратов.

Чрезвычайный комитет ВОЗ уже говорил о риске возникновения новых штаммов коронавируса, которые при этом станут опаснее и заразнее. В заявлении отмечалось, что контролировать эти варианты коронавируса станет сложнее, чем сейчас.

ВОЗ внесла четыре штамма SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний, по оценкам экспертов, распространяется с удвоенной скоростью по сравнению с изначальной, уханьской, версией вируса. При этом, предупредили в организации, возбудитель заболевания продолжает мутировать.

Помимо этого, недавно стало известно о возникновении штамма дельта-плюс.