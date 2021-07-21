10:22 21 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6492
  • 100 RUB4.1569
  • USD3.0962
Поиск
Клетка зараженная коронавирусом под микроскопом

В ВОЗ предупредили о риске возникновения более опасного штамма коронавируса

© photo: AFP 2020 / HANDOUT
COVID-19
Получить короткую ссылку
23312
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0b/250321493.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/COVID-19/20210721/252375917/V-VOZ-predupredili-o-riske-vozniknoveniya-bolee-opasnogo-shtamma-koronavirusa.html

По мнению главы ВОЗ, пандемия может поддаваться контролю, однако для того, чтобы положить этой проблеме конец, понадобятся 11 миллиардов доз профилактических препаратов

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. В мире может появиться новый штамм коронавируса, который окажется еще опаснее, чем дельта-вариант, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом пишет РИА Новости.

"Чем шире распространение коронавируса, тем больше его вариантов появится с потенциалом стать даже более опасным, чем дельта-вариант, который сейчас наносит столько ущерба. И чем больше вариантов, тем выше вероятность, что один из них сможет увернуться от вакцин и вернуть нас в самое начало", – пояснил глава ВОЗ, выступая на 138-й сессии Международного олимпийского комитета.

По его словам, сейчас наблюдается "беспрецедентный кризис", требующий "беспрецедентных мер". Главная задача, подчеркнул он, состоит в том, чтобы к сентябрю 2022 года в каждой стране мира вакцинировались 70 процентов жителей. По мнению Гебрейесуса, пандемия может поддаваться контролю, однако для того, чтобы положить этой проблеме конец понадобятся 11 миллиардов доз профилактических препаратов.

Ситуация в Париже после выявления нового штамма коронавируса
© photo: Sputnik / Florence Galle
Власти Франции объявили о начале четвертой волны эпидемии коронавируса

Чрезвычайный комитет ВОЗ уже говорил о риске возникновения новых штаммов коронавируса, которые при этом станут опаснее и заразнее. В заявлении отмечалось, что контролировать эти варианты коронавируса станет сложнее, чем сейчас.

ВОЗ внесла четыре штамма SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний, по оценкам экспертов, распространяется с удвоенной скоростью по сравнению с изначальной, уханьской, версией вируса. При этом, предупредили в организации, возбудитель заболевания продолжает мутировать.

Помимо этого, недавно стало известно о возникновении штамма дельта-плюс.

Теги:
Всемирная организация здравоохранения, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Президент Сирии Башар Асад на молитве в честь Курбан-байрама в мечети города Хомс, Сирия
Как праздник Курбан-Байрам отмечают в разных странах – фото
Крупный пожар в центре Тбилиси близ отеля “Билтмор” - видео
Крупный пожар в центре Тбилиси близ оперы и отеля “Билтмор” - видео
Друзья и партнеры Тбилиси
Друзья и партнеры Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться