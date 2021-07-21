COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 21 июля

Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 37 627 тестов на коронавирус и выявлено 2 415 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 393 360 случаев инфицирования, скончались 5 618 человек.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 20 июля составляет 6,42%, за две недели – 5,03%, за семь дней – 5,53%.

Из 2 415 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 1 391. В регионах же ситуация следующая:

Аджария – 202

Имерети – 147

Квемо Картли – 172

Шида Картли – 90

Гурия – 47

Самегрело - Земо Сванети – 97

Кахети – 149

Мцхета-Мтианети – 67

Самцхе-Джавахети – 40

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 13.

На данный момент в Грузии 19 643 активных случая, из них 4 584 нуждаются в стационарном лечении, 1 183 человека находится в ковид-гостиницах, 19 643 человека проходят курс лечения дома.

Состояние 899 пациентов тяжелое, 189 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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