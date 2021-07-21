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COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 21 июля

photo : press-service of the Tbilisi City Hall
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (582)
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Sputnik Грузия
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Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 37 627 тестов на коронавирус и выявлено 2 415 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 393 360 случаев инфицирования, скончались 5 618 человек.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 20 июля составляет 6,42%, за две недели – 5,03%, за семь дней – 5,53%.

Из 2 415 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 1 391. В регионах же ситуация следующая:

  • Аджария –  202
  • Имерети – 147
  • Квемо Картли – 172
  • Шида Картли – 90
  • Гурия – 47
  • Самегрело - Земо Сванети – 97
  • Кахети – 149
  • Мцхета-Мтианети – 67
  • Самцхе-Джавахети – 40
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 13.

На данный момент в Грузии 19 643 активных случая, из них 4 584 нуждаются в стационарном лечении, 1 183 человека находится в ковид-гостиницах, 19 643 человека проходят курс лечения дома.

Состояние 899 пациентов тяжелое, 189 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (582)
Теги:
Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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