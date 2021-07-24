Число инфицированных коронавирусом в Грузии превысило 400 тысяч

За последние 24 часа от коронавируса скончались девять человек, выздоровели в течение суток 869 человек

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 617. Скончались девять человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 400 698 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 869 человек, с начала пандемии вылечились 371 434 пациента. Скончались 5 665.

За сутки сделано 43 394 теста, из которых 23 104 на антиген и 20 290 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 6,03%, за последние 14 дней – 5,55%, за последние семь дней – 6,15%.

Прививки сделали 398 454 человека, в том числе за последние сутки – 6 673.

В карантине в данное время находятся 51 человек, в стационарах – 4 963, в ковид-гостиницах – 1 564.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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