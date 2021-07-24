COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 24 июля

На сегодняшний день состояние 956 пациентов тяжелое, 210 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 43 394 теста на коронавирус и выявлено 2 617 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 23 июля составляет 6,03%, за две недели – 5,55%, за семь дней – 6,15%.

Из 2 617 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 1 485. В регионах же ситуация следующая:

Аджария – 236

Имерети – 220

Квемо Картли – 153

Шида Картли – 124

Гурия – 31

Самегрело - Земо Сванети – 111

Кахети – 152

Мцхета-Мтианети – 45

Самцхе-Джавахети – 44

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 17.

На данный момент в Грузии 23 573 активных случая, из них 4 963 нуждаются в стационарном лечении, 1 564 человека находится в ковид-гостиницах, 17 046 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 956 пациентов тяжелое, 210 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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