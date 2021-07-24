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Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале

Минздрав Грузии увеличивает число коек в клиниках из-за роста случаев COVID-19

© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (608)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/COVID-19/20210724/252413599/Minzdrav-Gruzii-uvelichivaet-chislo-koek-v-klinikakh-iz-za-rosta-sluchaev-COVID-19.html

Глава Минздрава Грузии объяснила возникновение дефицита коек тем, что большинство пациентов настаивают на госпитализации, хотя вполне могли бы лечиться в домашних условиях

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Министерство здравоохранения увеличивает число мест в клиниках и ковид-гостиницах из-за растущего числа случаев заражения коронавирусом, заявила замглавы Минздрава Тамар Габуния на брифинге.

Эпидемия коронавируса - женщина в маске переходит дорогу
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Число инфицированных коронавирусом в Грузии превысило 400 тысяч

За минувшие сутки выявлено 2 617 случаев заражения коронавируса. Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 23 июля составляет 6,03%, за две недели – 5,55%, за семь дней – 6,15%.

"Мы добавили места как в госпитальном секторе, так и педиатрических клиниках, растет число мест в ковид-гостиницах", – сказала Габуния.

По ее словам, число мест в госпитальном секторе достигает более шести тысяч, а в ковид-гостиницах за два дня мобилизована дополнительная тысяча мест.

Глава Минздрава Грузии объяснила возникновение дефицита коек не только резким повышением суточного показателя инфицирования, но и тем, что большинство пациентов настаивают на госпитализации, хотя вполне могли бы лечиться в домашних условиях.

С начала пандемии в Грузии коронавирусом переболели более 400,5 тысячи человек, выздоровели более 371,4 тысячи, скончались 5 665 человек.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (608)
Теги:
Минздрав Грузии, Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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