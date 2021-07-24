Минздрав Грузии увеличивает число коек в клиниках из-за роста случаев COVID-19

Глава Минздрава Грузии объяснила возникновение дефицита коек тем, что большинство пациентов настаивают на госпитализации, хотя вполне могли бы лечиться в домашних условиях

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Министерство здравоохранения увеличивает число мест в клиниках и ковид-гостиницах из-за растущего числа случаев заражения коронавирусом, заявила замглавы Минздрава Тамар Габуния на брифинге.

За минувшие сутки выявлено 2 617 случаев заражения коронавируса. Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 23 июля составляет 6,03%, за две недели – 5,55%, за семь дней – 6,15%.

"Мы добавили места как в госпитальном секторе, так и педиатрических клиниках, растет число мест в ковид-гостиницах", – сказала Габуния.

По ее словам, число мест в госпитальном секторе достигает более шести тысяч, а в ковид-гостиницах за два дня мобилизована дополнительная тысяча мест.

Глава Минздрава Грузии объяснила возникновение дефицита коек не только резким повышением суточного показателя инфицирования, но и тем, что большинство пациентов настаивают на госпитализации, хотя вполне могли бы лечиться в домашних условиях.

С начала пандемии в Грузии коронавирусом переболели более 400,5 тысячи человек, выздоровели более 371,4 тысячи, скончались 5 665 человек.

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