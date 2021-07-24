В Грузии определили правила вакцинации несовершеннолетних от коронавируса

Второй этап вакцинация препаратом Pfizer в Грузии начался 16 июля и теперь вакцинация доступна в 37 клиниках

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Для того, чтобы привиться от коронавируса, лицам от 16 до 18 лет понадобится согласие родителя или опекуна, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

В Грузии с четверга приняли решение прививать от коронавируса детей старше 16 лет. Их разрешено вакцинировать препаратом Pfizer.

"Для медицинского вмешательства гражданам от 16 до 18 лет понадобится информированное согласие родителя или опекуна. Такое согласие мы получаем от других граждан до вакцинации, и это часть процедуры", – сказала Габуния.

Для получения полной дозы вакцину нужно сделать два раза с интервалом в 21 день.

Второй этап вакцинация препаратом Pfizer в Грузии начался 16 июля, и теперь вакцинация доступна в 37 клиниках.

До конца июля Грузия планирует расширить этот список до 95 клиник. В них будут мобилизованы 160 бригад. В августе количество бригад должно возрасти до 250.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. В стране доступны такие препараты, как AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac.

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