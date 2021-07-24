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Пандемия коронавируса - производство вакцины Pfizer

В Грузии определили правила вакцинации несовершеннолетних от коронавируса

© AP Photo / Christophe Ena
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (609)
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Второй этап вакцинация препаратом Pfizer в Грузии начался 16 июля и теперь вакцинация доступна в 37 клиниках

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Для того, чтобы привиться от коронавируса, лицам от 16 до 18 лет понадобится согласие родителя или опекуна, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

В Грузии с четверга приняли решение прививать от коронавируса детей старше 16 лет. Их разрешено вакцинировать препаратом Pfizer.

В Грузию доставили полмиллиона доз вакцины Pfizer - видео
video : press-service of the Government of Georgia
Как в Грузию доставили полмиллиона доз вакцины Pfizer - видео

"Для медицинского вмешательства гражданам от 16 до 18 лет понадобится информированное согласие родителя или опекуна. Такое согласие мы получаем от других граждан до вакцинации, и это часть процедуры", – сказала Габуния.

Для получения полной дозы вакцину нужно сделать два раза с интервалом в 21 день.

Второй этап вакцинация препаратом Pfizer в Грузии начался 16 июля, и теперь вакцинация доступна в 37 клиниках.

До конца июля Грузия планирует расширить этот список до 95 клиник. В них будут мобилизованы 160 бригад. В августе количество бригад должно возрасти до 250.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. В стране доступны такие препараты, как AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (609)
Теги:
Вакцинация, Вакцина, Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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