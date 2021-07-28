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Киев во время карантина из-за коронавируса

Украина ужесточила правила въезда из-за COVID-19 для нескольких стран

© photo: Sputnik / Stringer
COVID-19
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/COVID-19/20210728/252446286/Ukraina-uzhestochila-pravila-vezda-iz-za-COVID-19-dlya-neskolkikh-stran.html

Также Украина возвращает обязательное тестирование на коронавирус для въезжающих в страну невакцинированных граждан

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Украина ужесточает правила въезда в страну из-за COVID-19 для граждан, которые прибывают в страну из РФ и Индии, соответствующее решение принято на заседании кабмина в среду. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы предлагаем новые правила пересечения границы, которые вступят в силу через 7 дней после официальной публикации, чтоб снизить возможность распространения вируса на территории Украины, если кто-то находится за границей… Под особый контроль попадают невакцинированные иностранцы или украинцы, которые прибыли из РФ и Индии. Если они провели последние 7 дней до пересечения украинской границы в этих странах, они будут подлежать обязательной самоизоляции или обсервации в течение 14 дней без возможности досрочного прекращения", - заявил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко в ходе заседания правительства.

Туристы в старом городе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Иностранцы для беспрепятственного въезда в страну должны иметь полный курс вакцинации от коронавируса, а украинцы – хотя бы одну прививку. Для въезжающих в страну невакцинированных граждан возвращается обязательное тестирование на коронавирус.

"В случае отсутствия полного курса вакцинации у иностранца или хотя бы одной прививки для граждан Украины при пересечении границы будет предложено установить приложение "Дій дома". Это приложение начнет контролировать самоизоляцию через 72 часа", - сказал он.

При этом в случае получения негативного результата теста на коронавирус граждане смогут завершить самоизоляцию.

По данным Минздрава, почти 720 случаев коронавирусной инфекции выявили на Украине за минувшие сутки, выздоровели около 460 человек, за сутки вакцинировали от коронавируса 143,3 тысячи человек. С начала прививочной кампании вакцинированы 3,27 миллиона человек.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина, Украина

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