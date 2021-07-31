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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3196

© Sputnik / Alexander Imedashvili
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (643)
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 27 человек, выздоровели в течение суток 1 147 человек

ТБИЛИСИ,  31 июл — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 196. Скончались 27 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 419 534 случая заражения.

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Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 147 человек, а с начала пандемии – 382 393. Скончались 5 820.

За сутки сделано 41 965 тестов, из которых 24 659 на антиген и 17 306 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 7,62%, за последние 14 дней – 6,78%, за последние семь дней – 7,35%.

Прививки сделали 481 591 человек, в том числе за последние сутки – 16 618.

В карантине в данное время находятся 54 человека, в стационарах – 5 651, в ковид-гостиницах – 1 989.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (643)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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