COVID-статистика за сутки: главное о коронавирусе в Грузии

На данный момент состояние 1 109 пациентов тяжелое, из них 226 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 41 965 тестов на коронавирус: 24 659 – на антиген, 17 306 – ПЦР-тестов, и выявлено 3 196 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 419 534 случая инфицирования.

За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 147 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 382 393 пациента.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 27 человек, а с начала пандемии – 5 820.

Из 3 196 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 487, Аджарии – 517, Имерети – 315, Квемо Картли – 153, Шида Картли – 148, Гурии – 78, Самегрело - Земо Сванети – 157, Кахети – 202, Мцхета-Мтианети – 58, Самцхе-Джавахети – 62, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 19.

На данный момент в Грузии 31 295 активных случаев, из них 5 651 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 109 пациентов тяжелое, из них 226 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 989 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 23 655 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остается 54 человек, а в самоизоляции – 21 293.

Показатель положительности по данным на 30 июля составляет 7, 62%, за две недели – 6,78%, за семь дней – 7,35%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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