Минздрав Грузии заявил о нехватке мест в клиниках из-за коронавируса

По последним данным, вакцину от коронавируса сделали 481,6 тысячи человек, из них 157,7 – прошли полный курс

ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Из семи тысяч выделенных для зараженных коронавирусом коек уже занято шесть тысяч, заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

Грузия находится на пике заражения коронавирусом. В день в стране фиксируется от двух до трех тысяч новых случаев. Показатель инфицирования за сутки составляет 7,62%, за последние 14 дней – 6,78%, за последние семь дней – 7,35%.

"Мы поэтапно увеличиваем фонд коек в ковид-гостиницах и клиниках, где уже мобилизовано семь тысяч коек, из которых занято шесть тысяч. При этом в отделениях интенсивной терапии находятся 1,2 тысячи пациентов, что, безусловно, вызывает опасения", – сказала Тикарадзе.

Между тем, власти не собираются вводить дополнительных ограничений в ближайшее время.

"Выход в вакцинации, ношении масок и социальном дистанцировании", – сказала Тикарадзе.

По последним данным, вакцину от коронавируса сделали 481,6 тысячи человек (12,9% населения), из них 157,7 – прошли полный курс (4,23% населения).

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