Масштабы вакцинации от коронавируса в Грузии увеличиваются: регистрироваться станет проще

Грузия на данный момент также ждет рекомендации ВОЗ по поводу снижения возрастного ограничения на вакцинацию, чтобы начать прививать граждан с 12 лет

ТБИЛИСИ, 1 авг – Sputnik. В Грузии со следующей недели регистрация на вакцинацию будет упрощена – открываются виртуальные кабинеты, заявила замглавы Минздрава Грузии Тамара Габуния.

В субботу Грузия получила дополнительную партию вакцин Pfizer – 163 тысячи доз.

"Со следующей недели, я думаю, с понедельника или вторника, во всех местах прививок будут действовать виртуальные кабинеты, в которых любой гражданин сможет зарегистрироваться на месте, если он не зарегистрирован и нуждается в вакцинации", – сказала Габуния.

При этом она призвала граждан бронировать визит в виртуальный кабинет заранее.

"Лучше заранее позвонить на горячую линию и попросить о визите, но процедура регистрации будет максимально простой, и никто не останется без вакцинации", - сказала Габуния.

На данный момент в Грузии разрешена вакцинация лиц с 16 лет препаратом Pfizer. Что же касается лиц с 18 лет, то они могут сделать выбор между вакцинами Sinopharm и Sinovac. Лица старше 45 лет могут выбрать Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm или Sinovac.

Грузия на данный момент ждет рекомендации ВОЗ по поводу снижения возрастного ограничения на вакцинацию. В случае рекомендации ВОЗ, Грузия готова начать вакцинировать граждан с 12 лет препаратом Pfizer.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. По последним данным, вакцину от коронавируса сделали 481,6 тысячи человек (12,9% населения), из них 157,7 – прошли полный курс (4,23% населения).

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