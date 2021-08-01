09:13 01 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7174
  • 100 RUB4.2829
  • USD3.1244
Поиск
вакцина Pfizer

Масштабы вакцинации от коронавируса в Грузии увеличиваются: регистрироваться станет проще

© REUTERS / STEPHANE MAHE
COVID-19
Получить короткую ссылку
Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (140)
28 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/1e/251876288.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/COVID-19/20210801/252475650/Masshtaby-vaktsinatsii-ot-koronavirusa-v-Gruzii-uvelichivayutsya-registrirovatsya-stanet-prosche.html

Грузия на данный момент также ждет рекомендации ВОЗ по поводу снижения возрастного ограничения на вакцинацию, чтобы начать прививать граждан с 12 лет

ТБИЛИСИ, 1 авг – Sputnik. В Грузии со следующей недели регистрация на вакцинацию будет упрощена – открываются виртуальные кабинеты, заявила замглавы Минздрава Грузии Тамара Габуния.

В субботу Грузия получила дополнительную партию вакцин Pfizer – 163 тысячи доз.

Пандемия коронавируса - вакцинация жителей в Азербайджане. На фото министр здравоохранения Азербайджана Октай Ширалиев
© AFP / TOFIK BABAYEV
Если первая доза вакцины от коронавируса вызвала аллергию, альтернатива - другой препарат

"Со следующей недели, я думаю, с понедельника или вторника, во всех местах прививок будут действовать виртуальные кабинеты, в которых любой гражданин сможет зарегистрироваться на месте, если он не зарегистрирован и нуждается в вакцинации", – сказала Габуния.

При этом она призвала граждан бронировать визит в виртуальный кабинет заранее.

"Лучше заранее позвонить на горячую линию и попросить о визите, но процедура регистрации будет максимально простой, и никто не останется без вакцинации", - сказала Габуния.

На данный момент в Грузии разрешена вакцинация лиц с 16 лет препаратом Pfizer. Что же касается лиц с 18 лет, то они могут сделать выбор между вакцинами Sinopharm и Sinovac. Лица старше 45 лет могут выбрать Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm или Sinovac.

Грузия на данный момент ждет рекомендации ВОЗ по поводу снижения возрастного ограничения на вакцинацию. В случае рекомендации ВОЗ, Грузия готова начать вакцинировать граждан с 12 лет препаратом Pfizer.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. По последним данным, вакцину от коронавируса сделали 481,6 тысячи человек (12,9% населения), из них 157,7 – прошли полный курс (4,23% населения).

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (140)
Теги:
Грузия, Вакцинация

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Зугдидский ботанический сад
Ботанический сад Зугдиди: достопримечательность Самегрело – фото
Московский коллекционер сделал трактор из старого Corvette - видео
Московский коллекционер сделал "трактор" из старого Corvette - видео
Цена олимпийского золота в Грузии и странах бывшего СССР
Цена олимпийского золота в Грузии и странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться