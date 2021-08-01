Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 2 654

ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 654. Скончались 33 человека.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 422 188 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 319 человек, а с начала пандемии – 384 712. Скончались 5 853.
За сутки сделано 31 806 тестов, из которых 17 708 на антиген и 14 098 ПЦР-тестов.
Показатель инфицирования: за сутки – 8,34%, за последние 14 дней – 6,95%, за последние семь дней – 7,57%.
Прививки сделал 495 381 человек, в том числе за последние сутки – 13 792.
В карантине в настоящее время находятся 49 человек, в стационарах – 5 881, в ковид-гостиницах – 2 038.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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