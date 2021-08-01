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Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 2 654

© Sputnik / Alexander Imedashvili
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (647)
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 33 человека, выздоровели в течение суток 2 319 человек

ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 654. Скончались 33 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 422 188 случаев заражения.

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Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 319  человек, а с начала пандемии – 384 712. Скончались 5 853.

За сутки сделано 31 806 тестов, из которых 17 708 на антиген и 14 098 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 8,34%, за последние 14 дней – 6,95%, за последние семь дней – 7,57%.

Прививки сделал 495 381 человек, в том числе за последние сутки – 13 792.

В карантине в настоящее время находятся 49 человек, в стационарах – 5 881, в ковид-гостиницах – 2 038.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (647)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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