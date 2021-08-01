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Лимасол, Кипр

Кипр ужесточил ограничения для невакцинированных туристов

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1983)
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Правительство Кипра вводит новые ограничения из-за роста числа инфицированных коронавирусом – усиливает контроль за наличием "карты безопасности" SafePass

ТБИЛИСИ, 1 авг – Sputnik. Новые требования для прибывающих на Кипр невакцинированных от COVID-19 туристов вступили в действие с воскресенья.

Правительство Кипра вводит новые ограничения из-за роста числа инфицированных коронавирусом – усиливает контроль за наличием "карты безопасности" SafePass и требует от туристов проходить тест на COVID-19 через неделю пребывания на острове, сообщил министр здравоохранения Михалис Хадзипантелас

Клетка зараженная коронавирусом под микроскопом
© photo: AFP 2020 / HANDOUT
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Меры будут действовать до 31 августа. До этого совет министров 16 июля вводил новые ограничения в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом, в частности, было решено пускать в общественный транспорт, магазины, клубы и кафе только людей с SafePass, карта требовалась практически всюду.

На Кипре ежедневно выявляется порядка 800 инфицированных коронавирусом.

 

На Кипре с 10 мая был введен так называемый пропуск SafePass, подтверждающий, что его владелец не является носителем коронавируса. Это может быть отрицательный тест (ПЦР или экспресс), справка о вакцинации или о перенесенном заболевании.

Обязательно предъявлять SafePass для всех лиц в возрасте от 12 лет, включая пациентов, посетителей и персонал, для приема в больницы как государственные, так и частные, сообщил министр.

Обязательно предъявление свидетельства о вакцинации или выздоровлении от COVID-19 в течение последних 180 дней или отрицательного результата 72-часового теста ПЦР для всех лиц от 12 лет и старше, включая персонал и посетителей, для входа в дом престарелых и другие закрытые структуры.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1983)

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